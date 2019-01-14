В РФ могут появиться номерные знаки зеленого цвета

13:05

Электромобили в России могут получить номерные знаки зеленого цвета. Об этом сообщил советник одного из руководителей рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

По словам Малкина, зеленые номера могут стать «началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволят сделать экологичный транспорт узнаваемым». Инициативу направят в Министерство транспорта РФ и МВД, пишет «Газета Кемерова».

Ранее Минтранс России предложил ввести новые дорожные знаки для экологичного транспорта и электромобилей. ura.ru