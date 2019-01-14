Из дома в Шахтах спасены 43 человека, 7 извлечены из-под завалов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России уточнило, что из подъезда, поврежденного взрывом газа, в жилом доме в Шахтах в Ростовской области были спасены 43 человека, еще семерых извлекли из-под завалов.

"Всего из дома эвакуировано 140 человек, из которых 43 человека спасены из пострадавшего подъезда, а также семь человек извлечены из-под завалов. Один человек погиб, остается неизвестной судьба четырех человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.