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Из дома в Шахтах спасены 43 человека, 7 извлечены из-под завалов

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13:20 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России уточнило, что из подъезда, поврежденного взрывом газа, в жилом доме в Шахтах в Ростовской области были спасены 43 человека, еще семерых извлекли из-под завалов.

"Всего из дома эвакуировано 140 человек, из которых 43 человека спасены из пострадавшего подъезда, а также семь человек извлечены из-под завалов. Один человек погиб, остается неизвестной судьба четырех человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

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