Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроект о фейковых новостях

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст РФ не поддержали законопроекты о фейковых новостях и о выражении неуважения к государственным символам, власти в интернете. Об этом заявила директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Официальная позиция правительства еще не сформулирована. Подготовлен отзыв, который представляет позицию не только Минкомсвязи, но и остальных соисполнителей, а именно Роскомнадзора, Минюста, которые вместе с нами рассматривали эти законопроекты. Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции", - сказала Ларина.