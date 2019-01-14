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Письмо посла США о санкциях из-за "Северного потока-2" в ФРГ сочли провокацией

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14:00 14.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

МИД ФРГ счел провокацией отправленное немецким компаниям от посла США в Германии Ричарда Гренелла письмо, в котором дипломат намекнул на возможные санкции за поддержку «Северного потока-2». 

Министерство посоветовало компаниям BASF и Uniper не отвечать на послание, сообщает газета Handelsblatt. По данным издания, получатели письма восприняли слова американского дипломата как «открытую угрозу». Коммерсантъ

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