Письмо посла США о санкциях из-за "Северного потока-2" в ФРГ сочли провокацией

14:00 Источник: Коммерсант.ru

МИД ФРГ счел провокацией отправленное немецким компаниям от посла США в Германииписьмо, в котором дипломат намекнул на возможные санкции за поддержку «Северного потока-2».

Министерство посоветовало компаниям BASF и Uniper не отвечать на послание, сообщает газета Handelsblatt. По данным издания, получатели письма восприняли слова американского дипломата как «открытую угрозу». Коммерсантъ