Лукашенко призвал заканчивать конфликт в Донбассе
14:12 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на состоявшейся в понедельник в Минске встрече с представляющим Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу украинским политиком Виктором Медведчуком обсудил ситуацию на Украине, отметив необходимость скорейшего урегулирования конфликта.
Президент отметил, что ему известна позиция Медведчука по вопросу нормализации отношений России и Украины, тем не менее он хотел бы еще раз услышать его точку зрения на происходящие события. "С точки зрения нашего дальнейшего поведения, Беларуси, нам очень важна информация, я бы даже сказал, что вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации. Я должен лично убедиться в своей позиции, либо отойти от нее, если не прав", - указал Лукашенко.
"Это недоразумение (конфликт в Донбассе) - иначе не назовешь - надо заканчивать. <...> Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - добавил Лукашенко.
Со своей стороны Медведчук отметил личную роль Лукашенко и роль Белоруссии в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что Белоруссия предоставила площадку для переговоров по урегулированию ситуации, а принятые Минские соглашения продолжают оставаться единственным планом мирного урегулирования. "Несмотря на то, что они не исполняются, к большому сожалению, но это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования, - сказал политик. - И все-таки все стороны понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске".
По его словам, для многих украинцев, которые хотят мира в Донбассе, Минск стал не просто площадкой братского дружеского белорусского народа, но еще и надеждой на то, что "мирное урегулирование все-таки наступит".
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