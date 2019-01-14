Правоохранители задержали телефонного террориста

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МВД подтвердили задержание телефонного террориста. Мужчина подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании трёх московских аэропортов. В настоящее время задержанного опрашивают, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Ранее источники СМИ сообщали, что задержанный состоит на учёте в психиатрическом стационаре в Татарстане. Говорит Москва