Правоохранители задержали телефонного террориста
14:32 14.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В МВД подтвердили задержание телефонного террориста. Мужчина подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании трёх московских аэропортов. В настоящее время задержанного опрашивают, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
Ранее источники СМИ сообщали, что задержанный состоит на учёте в психиатрическом стационаре в Татарстане. Говорит Москва
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