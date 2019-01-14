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Новости

Правоохранители задержали телефонного террориста

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14:32 14.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МВД подтвердили задержание телефонного террориста. Мужчина подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании трёх московских аэропортов. В настоящее время задержанного опрашивают, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Ранее источники СМИ сообщали, что задержанный состоит на учёте в психиатрическом стационаре в Татарстане. Говорит Москва

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