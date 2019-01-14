РФ никому не обещала компенсировать недополученные от налогового маневра доходы - Медведев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия никогда не обещала другим странам компенсировать недополученные в том числе из-за налогового маневра доходы.

"Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку", - заявил он на совещании с вице-премьерами в контексте налогового маневра и отношений с Белоруссией.

Россия оказывает Белоруссии финансовую помощь, направляя на эти цели средства, которые могли бы использоваться для развития собственной экономики, и такое отношение со стороны Москвы Минску стоило бы ценить выше, отметил также Медведев.

"По сути мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики, - сказал он на совещании с вице- премьерами. - Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях".