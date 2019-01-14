Аномально низкое атмосферное давление установилось в Москве

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве установилось аномально низкое атмосферное давление. Город находится под действием обширного североатлантического циклона, сообщают «Метеоновости».

По данным синоптиков, сегодня атмосферное давление опустилось до 729 миллиметров ртутного столба, завтра ожидается дальнейшее понижение.

Метеочувствительным людям рекомендуется в предстоящие дни внимательно отнестись к своему здоровью.

Рекорд атмосферного давления для 14 января был зафиксирован в 1948 году на уровне 720 миллиметров ртутного столба. В том же году минимум для 15 января составил 719 миллиметров ртутного столба. Говорит Москва