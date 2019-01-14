Лавров заявил о сохранении существенных разногласий между Москвой и Токио
15:32 14.01.2019 Источник: RNS
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о сохранении существенных разногласий между Москвой и Токио. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно.
«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия. Позиции изначально были диаметрально противоположными», — сказал он. RNS
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