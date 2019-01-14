Лавров заявил о сохранении существенных разногласий между Москвой и Токио

15:32 Источник: RNS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о сохранении существенных разногласий между Москвой и Токио. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно.

«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия. Позиции изначально были диаметрально противоположными», — сказал он. RNS