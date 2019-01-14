Лавров заявил о неприемлемости слов советника Абэ о поддержке Вашингтоном мирного договора

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал возмутительным заявление советника премьер-министра Японии Синдзо Абэ, занимающего пост председателя Либерально-демократической партии, Кацуюки Каваи, выразившего надежду на поддержку со стороны США в вопросе мирного договора для сдерживания Китая.

"Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии Японии, каковым (председателем - прим. ТАСС) является премьер- министр Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, поскольку это будет, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, это возмутительное высказывание. Мы сегодня об этом со всей откровенностью сказали", - сказал Лавров по итогам российско-японских переговоров по вопросу мирного договора.

"Наши японские коллеги обратили внимание на то, что этот джентльмен не является представителем исполнительной власти, является помощником председателя Либерально- демократической партии. Это, наверное, и так. Беда только в том, что председателем Либерально-демократической партии является премьер-министр Синдзо Абэ. Мы сделали очень серьезное предупреждение сегодня о неприемлемости такого рода высказываний", - добавил министр.