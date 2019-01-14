Совет Думы отложил рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции - Володин
17:00 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Думы на заседании в понедельник принял решение отложить рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Законопроект откладывается на неопределенный срок для дополнительной проработки и проведения консультаций с правительством, министерствами и экспертным сообществом", - сказал он.
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