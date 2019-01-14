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Ольга Васильева признает необходимость изменения системы подготовки к ЕГЭ

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17:32 14.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Министр просвещения Ольга Васильева признает необходимость изменения системы подготовки к единому госэкзамену. В интервью Российской газете она сказала, что нужно бороться с натаскиванием к ЕГЭ. По сути, в конце девятого класса ученики российских школ прекращают учиться и заняты только подготовкой к экзамену.  Эхо Москвы

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