Переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ пройдут 22-го января
18:00 14.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ пройдут 22-го января. Об этом по итогам сегодняшних переговоров с Сергеем Лавровым заявил его японский коллега Таро Коно. В ходе встречи Лавров указал Коно на неприемлемость ряда заявлений японского руководства о судьбе мирного договора между Москвой и Токио.
Несмотря на остающиеся разногласия, есть общее понимание того, что необходимо кардинально улучшить качество отношений между странами, отметил Сергей Лавров. Эхо Москвы
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