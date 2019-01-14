Переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ пройдут 22-го января

18:00 Источник: Эхо Москвы

Переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ пройдут 22-го января. Об этом по итогам сегодняшних переговоров с Сергеем Лавровым заявил его японский коллега Таро Коно. В ходе встречи Лавров указал Коно на неприемлемость ряда заявлений японского руководства о судьбе мирного договора между Москвой и Токио.

Несмотря на остающиеся разногласия, есть общее понимание того, что необходимо кардинально улучшить качество отношений между странами, отметил Сергей Лавров. Эхо Москвы