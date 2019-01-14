Трамп заявил, что никогда не работал на Россию
18:40 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он никогда не действовал в интересах России. Его высказывания распространили журналисты президентского пула.
"Я никогда не работал на Россию. Вы знаете этот ответ лучше, чем кто-либо", - заявил Трамп журналистам перед тем, как отправиться с визитом в город Новый Орлеан (штат Луизиана). Так он прокомментировал опубликованную в пятницу статью газеты "Нью-Йорк таймс", в которой утверждалось, что ФБР негласно проводило проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах России.
"Я никогда не работал на Россию, - повторил Трамп. - Я не только не работал на Россию, я думаю, что это просто позор, что вы вообще задали такой вопрос, потому что это все большая, жирная утка. Это просто газетная утка".
Трамп также назвал фальшивкой статью газеты "Вашингтон пост" о том, что он якобы скрыл от своей администрации содержание переговоров с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году, а также забрал у переводчика записи, сделанные во время переговоров.
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