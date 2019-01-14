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В Киево-Печерской лавре произошел пожар и обрушение

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19:20 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в здании на улице Лаврской в Киеве, принадлежащем монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, привел к обрушению перекрытия площадью 50 метров. Об этом в понедельник сообщила журналистам спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Светлана Водолага.

"Обрушение между вторым этажем и крышей случилось на площади 50 квадратов", - проинформировала она.

Ранее в понедельник в ГСЧС сообщили о пожаре в здании, относящемся к лавре: по предварительным данным, горит около 200 квадратных метров. Предположительно, огонь возник на втором этаже, а позднее перекинулся на крышу. Пострадавших нет. Сейчас тушение пожара продолжается: на месте происшествия работают 11 единиц спецтехники и около 44 спасателей.

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