Медведев считает, что длинные новогодние каникулы вредны для экономики

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев пожаловался на слишком длинные новогодние праздники. По словам премьера, от этого страдает экономика страны.

«Я как председатель правительства не могу этот не отметить. 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает», — заявил Медведев во время церемонии вручения премий правительства в области СМИ, (цитата по Lenta.ru).

Прошедшие новогодние праздники длились 10 дней — с 30 декабря по 9 января. Следующие длинные выходные у жителей России будут с 8 по 10 марта. Говорит Москва