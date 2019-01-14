В России создан единый мусорный оператор
20:40 14.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин подписал указ о едином мусорном операторе России. Компания будет находиться в Москве, функции учредителя отдадут министерству природы.
Оператору нужно будет сформировать систему обращения с твёрдыми отходами, предотвращать вредное действие мусора на здоровье человека и окружающую среду, а также контролировать переработку отходов.
Кроме того, компания будет участвовать в разработке законопроектов по утилизации отходов, проводить экспертизу мусорных полигонов, заключать соглашения с международными организациями и привлекать инвесторов.
В указе президента говорится, что устав новой компании в течение трёх месяцев должно утвердить правительство. Говорит Москва
Новости
- 22:00 14.01.2019
- В результате теракта в столице Афганистана пострадали около 100 человек
- 21:20 14.01.2019
- Специалисты возобновили попытки вернуть контроль над телескопом "Спектр-Р"
- 20:00 14.01.2019
- Медведев считает, что длинные новогодние каникулы вредны для экономики
- 19:20 14.01.2019
- В Киево-Печерской лавре произошел пожар и обрушение
- 18:40 14.01.2019
- Трамп заявил, что никогда не работал на Россию
- 18:00 14.01.2019
- Переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ пройдут 22-го января
- 17:32 14.01.2019
- Ольга Васильева признает необходимость изменения системы подготовки к ЕГЭ
- 17:12 14.01.2019
- Умер раненный в сердце мэр Гданьска
- 17:00 14.01.2019
- Совет Думы отложил рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции - Володин
- 16:32 14.01.2019
- ОЗХО включит "Новичок" в список запрещенного химоружия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать