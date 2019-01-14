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В России создан единый мусорный оператор

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20:40 14.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин подписал указ о едином мусорном операторе России. Компания будет находиться в Москве, функции учредителя отдадут министерству природы.

Оператору нужно будет сформировать систему обращения с твёрдыми отходами, предотвращать вредное действие мусора на здоровье человека и окружающую среду, а также контролировать переработку отходов.

Кроме того, компания будет участвовать в разработке законопроектов по утилизации отходов, проводить экспертизу мусорных полигонов,  заключать соглашения с международными организациями и привлекать инвесторов.

В указе президента говорится, что устав новой компании в течение трёх месяцев должно утвердить правительство.  Говорит Москва

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