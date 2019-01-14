Специалисты возобновили попытки вернуть контроль над телескопом "Спектр-Р"
21:20 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты начали очередной сеанс связи с российским радиотелескопом "Спектр-Р", в ходе которого вновь попытаются восстановить управление спутником. Об этом сообщил в понедельник ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.
"Аппарат вошел в зону прямой радиовидимости с территории РФ, начался очередной сеанс связи. Специалисты попытаются установить связь со "Спектром" по командной радиолинии путем отправки более мощного сигнала, а также выполнить сканирование по соседним частотам", - сказал Блошенко.
Аппарат находится в зоне радиовидимости сразу двух российских наземных радиолокационных станций - Медвежьи Озера и Уссурийск. "Это позволит обеспечить максимальную эффективность воздействия со станций на передатчик", - пояснил Блошенко.
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