Специалисты возобновили попытки вернуть контроль над телескопом "Спектр-Р"

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты начали очередной сеанс связи с российским радиотелескопом "Спектр-Р", в ходе которого вновь попытаются восстановить управление спутником. Об этом сообщил в понедельник ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"Аппарат вошел в зону прямой радиовидимости с территории РФ, начался очередной сеанс связи. Специалисты попытаются установить связь со "Спектром" по командной радиолинии путем отправки более мощного сигнала, а также выполнить сканирование по соседним частотам", - сказал Блошенко.

Аппарат находится в зоне радиовидимости сразу двух российских наземных радиолокационных станций - Медвежьи Озера и Уссурийск. "Это позволит обеспечить максимальную эффективность воздействия со станций на передатчик", - пояснил Блошенко.