В результате теракта в столице Афганистана пострадали около 100 человек
22:00 14.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
90 человек пострадали в результате теракта в столице Афганистана. Среди тех, кто получил ранения, 23 ребёнка. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные данные МВД.
Сегодня вечером в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начинённое взрывчаткой. Как пишет пресса, комплекс работает в основном для иностранцев и, согласно описанию на официальном сайте, имеет защищённую и охраняемую территорию, расположенную в непосредственной близости от аэропорта.
МВД Афганистана расценило взрыв как теракт. Говорит Москва
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