Константинопольский патриархат опубликовал томос об автокефалии новой церкви Украины

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Константинопольский патриархат опубликовал в понедельник текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Документ опубликован на официальном сайте патриархии."Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины", как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства", - говорится в документе.