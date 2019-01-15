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При взрыве газа в доме в Шахтах погибло двое - МЧС

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07:15 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области обнаружили тело женщины. Об этом ТАСС сообщили во вторник в МЧС России.

"Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры", - сказал представитель МЧС.

На данный момент неизвестной остается судьба трех человек. Разбор завалов продолжается.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 15 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Из-под завалов были спасены семь человек, включая ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых были спасены из пострадавшего подъезда.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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