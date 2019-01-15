Ежедневные потери Кубы из-за США составили около 12 млн долларов - министр экономики
07:45 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежедневный ущерб экономике Кубы от торгово-экономического и финансового эмбарго со стороны США в 2018 году составил около 12 млн долларов, что негативным образом сказывается на уровне жизни населения страны. Об этом рассказал министр экономики и планирования карибской страны Алехандро Хиль в интервью газете "Трабахадорес", опубликованном в понедельник.
"В этом году блокада обошлась экономике нашей страны в 4,3 млрд долларов. Если разделить эту цифру на 365 дней, это даст результат примерно в 12 млн долларов в день, - отметил глава экономического ведомства. - Сколько экономика может сделать с этими деньгами! Этот ущерб оказывает огромное влияние на темпы роста в целом, а также на доступность товаров и услуг для населения".
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