Ежедневные потери Кубы из-за США составили около 12 млн долларов - министр экономики

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежедневный ущерб экономике Кубы от торгово-экономического и финансового эмбарго со стороны США в 2018 году составил около 12 млн долларов, что негативным образом сказывается на уровне жизни населения страны. Об этом рассказал министр экономики и планирования карибской страны Алехандро Хиль в интервью газете "Трабахадорес", опубликованном в понедельник.

"В этом году блокада обошлась экономике нашей страны в 4,3 млрд долларов. Если разделить эту цифру на 365 дней, это даст результат примерно в 12 млн долларов в день, - отметил глава экономического ведомства. - Сколько экономика может сделать с этими деньгами! Этот ущерб оказывает огромное влияние на темпы роста в целом, а также на доступность товаров и услуг для населения".



