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Закон об албанском языке в Македонии вступил в силу - парламент

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08:15 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального на территории Македонии вступил в силу и опубликован в "Служебном вестнике". Об этом сообщил во вторник спикер македонского парламента Талат Джафери на своей странице в "Фейсбуке".

"Закон об использовании языков теперь опубликован в "Служебном вестнике", - говорится в сообщении главы македонского парламента.

В свою очередь, крупнейшая оппозиционная партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) выступила с резкой критикой произошедшего, назвав публикацию Закона о языках "уголовным преступлением".

"Все участники будут нести ответственность за насильное нарушение законов, процедур и конституционности при вынесении таких законов. СДСМ ("Социал-демократический союз Македонии" - прим. ТАСС) в очередной раз вершит насилие над демократией и рушит правовой порядок в Республике Македония. Сразу после изменения названия страны лидеры СДСМ незаконным и насильным образом делают Республику Македония двуязычным государством", - говорится в комментарии партии.

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