Учителя 900 средних школ в Лос-Анджелесе начали забастовку - СМИ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в понедельник начали забастовку. Это первая подобная акция протеста за почти три последних десятилетия, сообщила газета "Нью-Йорк таймс".

По ее информации, учителя требуют повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей. "Для одних проблема заключается в зарплате, для других - это число школьников в классе. Идея о том, что учителя хотят только повышения оплаты труда, просто неверна", - пояснил представитель профсоюза бастующих Стив Билек, преподающий математику в средней школе Пол-Ревере в Лос- Анджелесе. По его словам, многие его коллеги испытывают трудности с приездом на работу, так как им приходится тратить значительно больше одного часа на дорогу.

Калифорния, несмотря на объем своей экономики, занимает 41-е место среди остальных штатов страны по размеру ассигнований на каждого школьника. Профицит бюджета штата, как отмечает газета, достигает почти 9 млрд долларов, а дирекция объединенного школьного района, где проходит стачка, располагает резервами свободных средств в 1,96 млрд долларов. При этом в среднем численность каждого класса в этих учреждениях составляет 42 ученика.



