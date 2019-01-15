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Глава NASA подтвердил готовность приехать в Россию с визитом - Роскосмос

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09:00 15.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

«Роскосмос» подтвердил, что генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе телефонного разговора с главой NASA Джимом Брайденстайном пригласил его посетить Россию. «Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом»,— говорится в сообщении «Роскосмоса».

Во время телефонного разговора главы «Роскосмоса» и NASA договорились о продолжении сотрудничества по программе МКС, лунным проектам и миссиям по исследованию дальнего космоса. Коммерсантъ

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