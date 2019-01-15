ВМС Украины могут пройти Керченский пролив под прикрытием кораблей НАТО
09:05 15.01.2019 Источник: REGNUM
Очередную провокацию в Керченском проливе украинские моряки проведут под прикрытием сил Североатлантического альянса и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в интервью онлайн-изданию «Факты» рассказал бывший военный контрразведчик Украины Василий Богдан.
«Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ», — заявил экс-военачальник, добавив, что в настоящее время такие договоренности уже существуют.
Напомним, 11 января глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что военное ведомство готовится к очередному проходу боевых кораблей через Керченский пролив, «поскольку Азовское море украинское». ИА REGNUM
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