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ВМС Украины могут пройти Керченский пролив под прикрытием кораблей НАТО

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09:05 15.01.2019 Источник: REGNUM

Очередную провокацию в Керченском проливе украинские моряки проведут под прикрытием сил Североатлантического альянса и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в интервью онлайн-изданию «Факты» рассказал бывший военный контрразведчик Украины Василий Богдан.

«Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ», — заявил экс-военачальник, добавив, что в настоящее время такие договоренности уже существуют.

Напомним, 11 января глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что военное ведомство готовится к очередному проходу боевых кораблей через Керченский пролив, «поскольку Азовское море украинское».  ИА REGNUM

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