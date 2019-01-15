Тимошенко считает, что во втором туре выборов у Порошенко нет ни единого шанса

10:05 Источник: Вести.Ru

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что во втором туре президентских выборов на Украине непременно одержит победу над нынешним главой государства Петром Порошенко.

По словам Тимошенко, сейчас проходят местные выборы на Украине, на которых "Батькивщина" получает 34%, "Блок Петра Порошенко" — 23%​​​.

"То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко", — заявила она на телеканале ICTV, отметив, что во втором туре у Порошенко нет ни единого шанса.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Вести.Ru