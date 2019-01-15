США и РФ не смогут санкциями заставить друг друга сменить политическую линию - Песков
09:32 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не могут вынудить Россию изменить свою политику, так же как и Москва не имеет инструментов, чтобы повлиять на политику Вашингтона. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном во вторник интервью изданию "Аргументы и факты".
"Несмотря на то что США - самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики", - сказал Песков, говоря о санкционной политике Вашингтона.
"Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили!" - отметил представитель Кремля.
По его словам, у России также "нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии".
Пресс-секретарь президента напомнил, что "Россия уже больше 40 лет живет под разными ограничениями, в том числе и со стороны США". В их числе он назвал, в частности, действовавшую несколько десятилетий ограничительную поправку Джексона - Вэника и появившийся после ее отмены "закон Магнитского".
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