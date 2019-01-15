0
0
111
Новости

США и РФ не смогут санкциями заставить друг друга сменить политическую линию - Песков

Добавить в избранное

09:32 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не могут вынудить Россию изменить свою политику, так же как и Москва не имеет инструментов, чтобы повлиять на политику Вашингтона. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном во вторник интервью изданию "Аргументы и факты".

"Несмотря на то что США - самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики", - сказал Песков, говоря о санкционной политике Вашингтона.

"Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили!" - отметил представитель Кремля.

По его словам, у России также "нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии".

Пресс-секретарь президента напомнил, что "Россия уже больше 40 лет живет под разными ограничениями, в том числе и со стороны США". В их числе он назвал, в частности, действовавшую несколько десятилетий ограничительную поправку Джексона - Вэника и появившийся после ее отмены "закон Магнитского".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:20 15.01.2019
Евгений Плющенко отреагировал на "гнусное видео", появившееся в Сети
0
19
10:05 15.01.2019
Тимошенко считает, что во втором туре выборов у Порошенко нет ни единого шанса
0
61
10:00 15.01.2019
Сбор твердых бытовых отходов станет отдельной коммунальной услугой
0
67
09:20 15.01.2019
Анфиса Чехова в новом женском ток-шоу «#анфисинымысли»
0
119
09:05 15.01.2019
ВМС Украины могут пройти Керченский пролив под прикрытием кораблей НАТО
0
177
09:00 15.01.2019
Глава NASA подтвердил готовность приехать в Россию с визитом - Роскосмос
0
137
08:30 15.01.2019
Учителя 900 средних школ в Лос-Анджелесе начали забастовку - СМИ
0
156
08:15 15.01.2019
Закон об албанском языке в Македонии вступил в силу - парламент
0
199
07:45 15.01.2019
Ежедневные потери Кубы из-за США составили около 12 млн долларов - министр экономики
0
207
07:30 15.01.2019
Встреча РФ и США по ДРСМД пройдет сегодня в Женеве
0
259

Возврат к списку