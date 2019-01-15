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Анфиса Чехова в новом женском ток-шоу «#анфисинымысли»

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09:20 15.01.2019 Источник: НГ-Online

Телеведущая Анфиса Чехова, которая известна зрителям по многолетней программе «Секс с Анфисой Чеховой», приступает к съемкам нового ток-шоу под названием «#анфисинымысли». 

На ток-шоу будут обсуждаться так называемые женские темы. Чехова постарается донести до телезрителей, как это важно - не изнурять себя, пытаясь подстроиться под модные шаблоны, как полюбить себя такой, какая ты есть и как работать над своим телом, не прибегая к помощи пластической хирургии.

По словам создателей, проект предназначен для взрослых женщин разных возрастных категорий. Когда состоится телевизионная премьера и на каком канале будет выходить шоу, пока неизвестно.

Вера Цветкова

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