Анфиса Чехова в новом женском ток-шоу «#анфисинымысли»

09:20 Источник: НГ-Online

Телеведущая Анфиса Чехова, которая известна зрителям по многолетней программе «Секс с Анфисой Чеховой», приступает к съемкам нового ток-шоу под названием «#анфисинымысли».

На ток-шоу будут обсуждаться так называемые женские темы. Чехова постарается донести до телезрителей, как это важно - не изнурять себя, пытаясь подстроиться под модные шаблоны, как полюбить себя такой, какая ты есть и как работать над своим телом, не прибегая к помощи пластической хирургии.

По словам создателей, проект предназначен для взрослых женщин разных возрастных категорий. Когда состоится телевизионная премьера и на каком канале будет выходить шоу, пока неизвестно.

Вера Цветкова