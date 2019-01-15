Сбор твердых бытовых отходов станет отдельной коммунальной услугой
10:00 15.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Сбор твердых бытовых отходов в рамках мусорной реформы станет отдельной коммунальной услугойОна будет обходиться россиянам в среднем в 120-130 рублей в месяц с человека. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.
Гордеев отметил, что тарифы устанавливают регионы. Они могут брать деньги как с квадратного метра жилплощади, так и с количества людей в квартире. Эхо Москвы
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