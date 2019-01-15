Иранский спутник не сумел достигнуть орбиты после запуска

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский спутник Payam не сумел достигнуть расчетной орбиты после запуска. Об этом во вторник сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми на своей странице в "Твиттере".

По его словам, "спутник успешно преодолел два из трех этапов" после запуска.