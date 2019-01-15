Иранский спутник не сумел достигнуть орбиты после запуска
11:00 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранский спутник Payam не сумел достигнуть расчетной орбиты после запуска. Об этом во вторник сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми на своей странице в "Твиттере".
По его словам, "спутник успешно преодолел два из трех этапов" после запуска.
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