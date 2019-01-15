Суд в Китае заменил канадцу тюремное заключение на смертную казнь

10:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Суд в Китае заменил гражданину Канады тюремный срок за контрабанду наркотиков смертным приговором. Семья канадца назвала решение суда ужасным и бесчеловечным, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Пекин в произвольном использовании смертной казни.

Приговор Роберту Ллойду Шелленбергу ухудшит и без того натянутые дипломатические отношения между Канадой и Китаем после ареста по запросу США в декабре в Ванкувере финансового директора Huawei.

"Нас чрезвычайно тревожит тот факт, что Китай принял решение в произвольном порядке раздавать смертные приговоры, как в этом случае", - прокомментировал канадский премьер-министр.

20 ноября прошлого года к 15 годам тюрьмы канадца приговорил суд в китайском Даляне, но в понедельник суд посчитал прежнее решение слишком мягким, заменив его на смертную казнь. Шелленберг может обжаловать решение в течение 10 дней.

Семья Шелленберга сказала, что их самые худшие опасения подтвердились. "Это бесчеловечно и ужасно. Представить невозможно, что он сейчас думает", - сказала Би-би-си тетя Шелленберга Лори Нельсон-Джонс.

Министерство иностранных дел Канады в понедельник вечером предупредило граждан, собирающихся в Китай, об опасности "произвольного исполнения местных законов". "Мы рекомендуем всем путешествующим в Китай быть предельно осторожными", - добавили в МИД.

После ареста Мэн Ванчжоу Китай предупредил Канаду о "серьезных последствиях", после чего через несколько дней в Китае были арестованы два канадца - бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спавор. Обоих подозревают в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Роберта Шелленберга арестовали в 2014 году и обвинили в намерении провезти почти 227 кг метамфетамина из Китая в Австралию. Русская служба Би-би-си