0
0
127
Новости

РФ не вернется в ПАСЕ, поскольку не отменены санкционные нормы регламента - Володин

Добавить в избранное

11:05 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку поправки об исключении санкционных статей из регламента так и не были приняты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Финляндии Паулой Рисикко.

"Исходя из того, что регламент не изменен и эта норма в нем осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения", - сказал Володин. Он добавил, что Россия настаивает на верховенстве устава Совета Европы. "В уставе прямо сказано, что все страны-участницы имеют равные права", - подчеркнул Володин.

В этой связи спикер Госдумы напомнил, что Россия выступает против применения нормы регламента ПАСЕ, позволяющей лишать полномочий, в первую очередь права голоса национальные делегации. "Это самый настоящий атавизм диктаторских государств. Это недопустимо. Считаем правильным, чтобы национальные парламенты высказали свою позицию по этому вопросу", - заключил глава палаты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 15.01.2019
Нижний Новгород назвали лучшим российским городом по уровню жизни
0
76
11:20 15.01.2019
Силуанов посетовал на сложное обсуждение пенсионной реформы в обществе
0
102
11:00 15.01.2019
Иранский спутник не сумел достигнуть орбиты после запуска
0
120
10:32 15.01.2019
Суд в Китае заменил канадцу тюремное заключение на смертную казнь
0
167
10:20 15.01.2019
Евгений Плющенко отреагировал на "гнусное видео", появившееся в Сети
0
188
10:05 15.01.2019
Тимошенко считает, что во втором туре выборов у Порошенко нет ни единого шанса
0
205
10:00 15.01.2019
Сбор твердых бытовых отходов станет отдельной коммунальной услугой
0
202
09:32 15.01.2019
США и РФ не смогут санкциями заставить друг друга сменить политическую линию - Песков
0
225
09:20 15.01.2019
Анфиса Чехова в новом женском ток-шоу «#анфисинымысли»
0
207
09:05 15.01.2019
ВМС Украины могут пройти Керченский пролив под прикрытием кораблей НАТО
0
273

Возврат к списку