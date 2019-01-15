РФ не вернется в ПАСЕ, поскольку не отменены санкционные нормы регламента - Володин
11:05 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку поправки об исключении санкционных статей из регламента так и не были приняты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Финляндии Паулой Рисикко.
"Исходя из того, что регламент не изменен и эта норма в нем осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения", - сказал Володин. Он добавил, что Россия настаивает на верховенстве устава Совета Европы. "В уставе прямо сказано, что все страны-участницы имеют равные права", - подчеркнул Володин.
В этой связи спикер Госдумы напомнил, что Россия выступает против применения нормы регламента ПАСЕ, позволяющей лишать полномочий, в первую очередь права голоса национальные делегации. "Это самый настоящий атавизм диктаторских государств. Это недопустимо. Считаем правильным, чтобы национальные парламенты высказали свою позицию по этому вопросу", - заключил глава палаты.
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