Силуанов посетовал на сложное обсуждение пенсионной реформы в обществе

11:20 Источник: НГ-Online

Первый вице-премьерсчел реакцию российского общества на старт пенсионной реформы неожиданно тяжелой. В интервью газете "Коммерсантъ" он сообщил: "Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно".

Он также добавил, что несмотря на ряд принятых мер социальное напряжение осталось: "Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось".