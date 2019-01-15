Силуанов посетовал на сложное обсуждение пенсионной реформы в обществе
11:20 15.01.2019 Источник: НГ-Online
Первый вице-премьер Антон Силуанов счел реакцию российского общества на старт пенсионной реформы неожиданно тяжелой. В интервью газете "Коммерсантъ" он сообщил: "Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно".
Он также добавил, что несмотря на ряд принятых мер социальное напряжение осталось: "Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось".
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