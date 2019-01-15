Нижний Новгород назвали лучшим российским городом по уровню жизни
11:32 15.01.2019 Источник: Lenta.ru
Нижний Новгород стал лучшим российским городом по уровню жизни. Исследование провел сервис Numbeo, специализирующийся на такого рода статистике.
Нижний занял 109-е место в рейтинге — это самое высокое место для России. Далее идет Санкт-Петербург (182-е место), затем Москва (191-е). После них следуют Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). Других российских городов в списке нет.
Первую строчку заняла австралийская столица Канберра. В тройку также вошли Эйндховен в Нидерландах и Роли в американском штате Северная Каролина.
В десятку попали еще два австралийских города — Аделаида и Брисбен, и три американских — Колумбус, штат Огайо, Мадисон, Висконсин, и Шарлотт, Северная Каролина. В топе-10 также оказались новозеландский Веллингтон и швейцарский Цюрих. Lenta.Ru
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