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Нижний Новгород назвали лучшим российским городом по уровню жизни

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11:32 15.01.2019 Источник: Lenta.ru

Нижний Новгород стал лучшим российским городом по уровню жизни. Исследование провел сервис Numbeo, специализирующийся на такого рода статистике.

Нижний занял 109-е место в рейтинге — это самое высокое место для России. Далее идет Санкт-Петербург (182-е место), затем Москва (191-е). После них следуют Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). Других российских городов в списке нет.

Первую строчку заняла австралийская столица Канберра. В тройку также вошли Эйндховен в Нидерландах и Роли в американском штате Северная Каролина.

В десятку попали еще два австралийских города — Аделаида и Брисбен, и три американских — Колумбус, штат Огайо, Мадисон, Висконсин, и Шарлотт, Северная Каролина. В топе-10 также оказались новозеландский Веллингтон и швейцарский Цюрих.  Lenta.Ru

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