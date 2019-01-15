Методика расчета прожиточного минимума может быть пересмотрена в 2020 г

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Методика расчета прожиточного минимума может измениться в 2020 году. Об этом заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

"Мы ожидаем получить результаты работы этой группы в 2020 году", - отметила Голикова, говоря о подготовке новой методики расчета прожиточного минимума.

Она напомнила, что понятие прожиточного минимума было введено в России в 1992 году как временное решение на период экономической стабилизации. "Для того чтобы не совершать в этом вопросе "революций", не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной перед нами задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки. Такая работа начата Минтрудом в рамках межведомственной группы, результаты работы которой предстоит подвести в 2020 году", - заключила Голикова.