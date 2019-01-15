Топилин считает невозможным двукратное одномоментное увеличение МРОТ в РФ
12:05 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) одномоментно в два раза проблематично для бюджетов, заявил ТАСС во вторник глава Минтуда РФ Максим Топилин в кулуарах Гайдаровского форума.
"Одномоментно, я считаю, проблематично это сделать для бюджетов, особенно для региональных бюджетов",- сказал он.
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