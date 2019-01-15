Топилин считает невозможным двукратное одномоментное увеличение МРОТ в РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) одномоментно в два раза проблематично для бюджетов, заявил ТАСС во вторник глава Минтуда РФ Максим Топилин в кулуарах Гайдаровского форума.

"Одномоментно, я считаю, проблематично это сделать для бюджетов, особенно для региональных бюджетов",- сказал он.