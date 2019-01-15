На оснащение российской армии в 2019 году направят более 1,44 трлн рублей

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,44 трлн рублей планируется потратить в 2019 году на реализацию гособоронзаказа в части оснащения Вооруженных сил России. Об этом сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"На реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных сил в текущем году предусмотрено более 1 трлн 440 млрд рублей", - сказал он на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%", - уточнил министр.