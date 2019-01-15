Боевики захватили город в Нигерии

12:32 Источник: РБК

Боевики Исламского государства Западной Африки (ISWA), связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Информацию об этом подтверждает местное издание The Daily Post. По информации издания, в городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками, часть строений уничтожена. Местные жители покидают свои дома.

Источники Reuters утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы покинули населенный пункт. РБК