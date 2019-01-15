Трамп накормил футболистов-чемпионов фастфудом из-за блокировки работы правительства

13:00 Источник: НГ-Online

Фото официального аккаунта Белого дома в сети

Instagram

Глава США Дональд Трамп в Белом доме устроил торжественный прием, на который были приглашены игроки команды Clemson Tigers (Клемсонский университет), которые выиграли чемпионат среди вузов по американскому футболу. На столах вместо традиционных для президентских банкетов и фуршетов кушаний оказался фастфуд в картонных и пластиковых коробках, между которыми стояли соусники. Из съестного футболистам были предложены бургеры, картошка фри, куриные наггетсы и пицца.

Такой необычный рацион связан с шатдауном – блокировкой работы правительства США. В связи с шатдауном часть персонала Белого дома была отправлена в неоплачиваемый отпуск и в итоге президентской чете пришлось лично составлять меню для приема. Трам сообщил, что сначала собирался накормить чемпионов салатами, которые должны были приготовить его жена и дочь, однако в итоге остановился на фастфуде из McDonald`s, Wendy`s и Burger King, который назвал «великой американской едой». Кроме того, сообщается, что президент США оплатил бургеры и пиццу за свой счет.

Напомним, результате часть государственных структур США не работает вот уже три недели, что является самым продолжительным шатдауном в американской истории. Работа правительства США была временно приостановлена 22 декабря 2018 года из-за разногласий между Дональдом Трампом и демократами в конгрессе по поводу средств, предусмотренных в бюджете страны на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требовал выделить более 5 млрд долларов, в то время как конгрессмены от Демократической партии готовы направить на эти цели 1,3 млрд долларов.