Роскосмос предложил РАН разработать нацпроект по мониторингу угрозы астероидов
13:05 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госкорпорация "Роскосмос" предлагаетРоссийской академии наук (РАН) разработать нацпроект по мониторингу астероидно-кометной угрозы, заявил во вторник на заседании президиума РАН директор департамента стратегического управления Роскосмоса Юрий Макаров.
"В настоящее время сформированы 12 национальных проектов. Все они носят инфраструктурный характер. Вышла с предложением госкорпорация "Росатом" по тринадцатому... Здесь можно подумать по поводу четырнадцатого на предмет национального проекта в области космической деятельности. И здесь инициаторами могли бы быть госкорпорация "Роскосмос" совместно с Академией наук, где значимую составляющую могли бы составить два сегмента: это высокая энергетика в космосе и вопрос мониторинга околоземного космического пространства и дальнего космоса на предмет в том числе парирования угроз астероидно-кометного плана и техногенного засорения космического пространства", - сказал Макаров.
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