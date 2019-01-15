На снижение уровня бедности в РФ вдвое нужно 800 млрд рублей в год

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение уровня бедности в России в два раза потребует 800 млрд рублей в год, сообщил во вторник глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Если мы говорим о снижении в два раза уровня бедности, мы должны иметь действующую методологию в виду. А это дефицит в доходах около 800 млрд рублей [в год]", - сказал Топилин, выступая на Гайдаровском форуме.