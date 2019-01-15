На снижение уровня бедности в РФ вдвое нужно 800 млрд рублей в год
13:20 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение уровня бедности в России в два раза потребует 800 млрд рублей в год, сообщил во вторник глава Минтруда РФ Максим Топилин.
"Если мы говорим о снижении в два раза уровня бедности, мы должны иметь действующую методологию в виду. А это дефицит в доходах около 800 млрд рублей [в год]", - сказал Топилин, выступая на Гайдаровском форуме.
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