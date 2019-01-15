Китайский зонд прорастил на Луне семена хлопка
13:32 15.01.2019 Источник: REGNUM
Китайские ученые сообщили об успешном завершении первого биологического эксперимента на Луне: проросли доставленные аппаратом «Чанъэ-4» на поверхность естественного спутника земли семена хлопка. Об этом сообщает 15 января телеканал CCTV.
В репортаже говорится о том, что результаты работы аппарата были зафиксированы фотоаппаратурой. Полученные фотографии свидетельствуют о том, что Китаю впервые в истории человечества удалось успешно провести биологический эксперимент на лунной поверхности.
Как сообщалось ранее, 11 января стало известно, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные снимки лунной поверхности.
Добавим, после завершения миссии «Чанъэ-4» китайские ученые намерены запустить программу «Чанъэ-5» для более подробного изучения Луны. ИА REGNUM
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