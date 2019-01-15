Тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать - Медведев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФуверен, что тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать. "Очевидно, что тенденция по снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать. Такие экономические действия (как санкции и протекционизм) самого мощного игрока на экономической арене (США) только усиливают напряжение", - заявил он, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума.