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Тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать - Медведев

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14:00 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать. "Очевидно, что тенденция по снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать. Такие экономические действия (как санкции и протекционизм) самого мощного игрока на экономической арене (США) только усиливают напряжение", - заявил он, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума.

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