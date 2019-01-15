В "Почте России" рассказали о продаже алкогольной продукции в 3200 отделениях

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пресс-секретарь компании Даниил Скидан рассказал радиостанции «Говорит Москва», что продажа слабоалкогольной продукции ведётся в основном в сельских отделениях почты.

«В настоящее время реализация слабоалкогольной продукции осуществляется в 3200 почтовых отделений в 41 филиале по всей территории РФ. При этом основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции. Это важно, т.к. ежегодно более 1200 человек (по данным Роспотребнадзора) становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. Из указанного числа отделений лишь 5% приходятся на долю городских ОПС».

Скидан отметил, что в почтовых отделениях Москвы продажа слабоалкогольной продукции не ведется.

Ранее пользователи соцсетей возмутились продажей пива на почте в Мурманской области. По их словам, это создаёт дополнительные очереди в отделениях почтовой связи.