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Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 регионах

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15:12 15.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 из  85 российских регионов. Это выяснилось в ходе проверки Счетной палаты. Таким образом услугой охвачено только 28% населения страны. 

Причина – плохое взаимодействие между различными ведомствами и сокращение финансирования. На программу выделяли 65 миллиардов рублей, но при этом потратили только 11 миллиардов.  Эхо Москвы

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