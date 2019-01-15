Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 регионах
15:12 15.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 из 85 российских регионов. Это выяснилось в ходе проверки Счетной палаты. Таким образом услугой охвачено только 28% населения страны.
Причина – плохое взаимодействие между различными ведомствами и сокращение финансирования. На программу выделяли 65 миллиардов рублей, но при этом потратили только 11 миллиардов. Эхо Москвы
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