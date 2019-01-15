Дефицит кадров в РФ в технологических сферах составляет около 1 млн человек
15:32 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит кадров в РФ в условиях развития технологий составляет около 1 млн человек, именно столько специалистов в сфере технологий необходимо переобучить. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума.
"Вызов, с которым сталкиваются наши страны - это промышленная революция и развитие технологий. Эта тема требует отдельного серьезного обсуждения", - отметил премьер. Он обратил внимание на такой аспект, как цифровая повестка дня, которая стала по настоящему международной и выработка единых цифровых стандартов и правил, электронная коммерция, защита персональных данных, киберугроза - все это требует совместного обсуждения и скоординированных действий.
"Есть проблема - дефицит соответствующих компетенций в госаппарате вплоть до муниципалитетов, отраслевых ведомствах, в правоохранительной системе. По некоторым оценкам, не знаю насколько они точные, нам нужно переобучить не менее 1 млн специалистов", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что нужно максимально оперативно разработать соответствующие программы переобучения.
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