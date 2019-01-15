За последние два года в Москве стало на 2000 врачей больше

15:49

Москвы обеспечена врачами лучше, чем другие крупнейшие мировые мегаполисы, сообщает столичный департамент здравоохранения. По его данным, всего за два года количество врачей в городских клиниках увеличилось на 2000 человек. «Фактическая обеспеченность Москвы врачами составляет 51,6 врачей на 10 тыс. населения, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32)», - отмечается в сообщении ведомства.Медиков стало больше по специальностям, в которых была потребность у мегаполиса, в частности, это врачи общей практики (плюс 344 специалистов в 2018 году) и врачи-педиатры (плюс 203 специалистов), анестезиологи-реаниматологи (+143), хирурги (+57), онкологи (+42).Количество москвичей, пролеченных в городских стационарах за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, в последние три года увеличилось более чем на 400 тыс. человек.