Южная Корея перестала называть КНДР "врагом"

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство национальной обороны Республики Корея опубликовало во вторник новую "Белую книгу" по вопросам обороны, в которой впервые с момента начала ее публикации не содержится упоминания о КНДР как о враге. Об этом сообщается в пресс-релизе военного ведомства.

В документе, который подводит итоги последних лет и определяет основные направления развития оборонной политики в будущем, говорится, что врагами Республики Корея считаются "силы, угрожающие суверенитету, территориальной целостности, народу и имуществу страны".

Эта позиция отличается от содержания предыдущих "Белых книг", в которых врагом государства напрямую была названа Северная Корея с ее политической системой и армией. В новом издании указано лишь, что оружие массового уничтожения КНДР "представляет угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове".