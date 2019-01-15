Южная Корея перестала называть КНДР "врагом"
16:00 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство национальной обороны Республики Корея опубликовало во вторник новую "Белую книгу" по вопросам обороны, в которой впервые с момента начала ее публикации не содержится упоминания о КНДР как о враге. Об этом сообщается в пресс-релизе военного ведомства.
В документе, который подводит итоги последних лет и определяет основные направления развития оборонной политики в будущем, говорится, что врагами Республики Корея считаются "силы, угрожающие суверенитету, территориальной целостности, народу и имуществу страны".
Эта позиция отличается от содержания предыдущих "Белых книг", в которых врагом государства напрямую была названа Северная Корея с ее политической системой и армией. В новом издании указано лишь, что оружие массового уничтожения КНДР "представляет угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове".
Новости
- 16:32 15.01.2019
- Суд продлил арест четырем украинским военным, задержанным в Черном море
- 16:12 15.01.2019
- Туроператоры выступили против налога на выезд
- 15:49 15.01.2019
- За последние два года в Москве стало на 2000 врачей больше
- 15:32 15.01.2019
- Дефицит кадров в РФ в технологических сферах составляет около 1 млн человек
- 15:12 15.01.2019
- Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 регионах
- 15:00 15.01.2019
- В правительстве рассчитывают, что убыль населения сменится приростом в 2023–2024 годах
- 14:32 15.01.2019
- В "Почте России" рассказали о продаже алкогольной продукции в 3200 отделениях
- 14:12 15.01.2019
- Эрдоган расстроен высказываниями Трампа, но продолжит вести с ним диалог
- 14:00 15.01.2019
- Тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать - Медведев
- 13:32 15.01.2019
- Китайский зонд прорастил на Луне семена хлопка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать