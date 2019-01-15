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Туроператоры выступили против налога на выезд

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16:12 15.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Туроператоры выступили против введения в России налога на выезд. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин подчеркнул в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что туризм в России нуждается в отмене сборов и введении льгот, а не в ограничениях.

«Я думаю, что данная инициатива не найдёт своей реализации, так как данные предложения звучали и ранее,  и всё-таки рынок развивается совершенно по другим законам. Сейчас есть здоровая конкуренция. Внутренний туризм нуждается как раз в поддержке, например, в отмене налога или введении льгот, а сборы приведут к ограничительным мерам, и в любом случае  никакого эффекта не будут иметь. Поэтому в этой ситуации только здоровая конкуренция между всеми направлениями приведёт к увеличению количества туристов».

Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила сделать выезд из России платным. Инициатива предусматривает введение налога в размере 500 рублей на выезд при пересечении государственной границы для граждан РФ и других государств. Вырученные средства авторы идеи планируют пустить на развитие российского туристического сектора.

Между тем, в думском комитете по туризму негативно отреагировали на данную инициативу. Руководитель комитета Михаил Дегтярёв заявил радиостанции «Говорит Москва», что «привлечение финансовых средств на развитие туризма в России не должно проводиться за счёт дополнительных сборов с наших граждан».

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